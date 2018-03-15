Начал работу сайт «Царские дни», посвященный 100-летию подвига семьи Николая II

В день иконы Божией Матери «Державная», явленной 101 год назад в день отречения императора Николая II от престола, 15 марта, начал работу сайт «Царские-дни», посвященный 100-летию подвига царской семьи.

На сайте будет публиковаться программа мероприятий, проходящих в рамках Царского года, посвященного 100-летию подвига царственных страстотерпцев, фоторепортажи, рассказы о событиях, приуроченных к различным памятным датам, связанным с императорской семьей и алапаевскими мучениками, сообщает "Благовест-инфо".

По словам организаторов, одна из задач сайта - предоставить информацию о "Царских днях", собранную и структурированную в одном месте в виде онлайн-календаря, доступного в любое время из любого места. Портал будет наполняться по мере прохождения мероприятий и детализации информации о грядущих событиях.

"К 100-летию подвига святой царской семьи мы подготовили «кольцо» порталов, которые позволяют представить в медиапространстве достоверную, собранную в одном месте информацию о Царской семье, а также сориентировать многочисленных паломников, туристов и просто людей, интересующихся историей Отечества, относительно событий, которые пройдут в Екатеринбургской митрополии в год 100-летия подвига Царственных страстотерпцев", - отметили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Так, в минувшем году Екатеринбургской епархией созданы интернет-сайты «Царским-маршрутом» и главный портал в «Царском кольце» - «Царская-семья». Создатели ресурса отмечают, что его появление вызвало интерес в интернет-пространстве – только в первую неделю на портал зашли порядка 20 000 уникальных посетителей.

Фестиваль «Царские дни» пройдет в Екатеринбурге с 15 по 17 июля.