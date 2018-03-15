Православные христиане почтили икону Богородицы "Державная" и прославили священномученика

В Екатеринбурге 15 марта прошли торжества по случаю празднования обретения иконы Божией Матери, именуемой «Державная».

За литургией состоялась канонизация священника Александра Адрианова, включенного в Собор новомучеников и исповедников решением Священного Синода от 7 марта (журнал № 6), сообщает patriarchia.ru.

Епископ Среднеуральский Евгений зачитал решение Священного Синода о канонизации священника Александра Адрианова. С амвона прозвучало житие нового святого. Затем была принесена икона священномученика Александра.

Совершающие богослужение архиереи приложились к святому образу, и все присутствующие в храме хором пропели: «Священномучениче Александре, моли Бога о нас!». Митрополит Екатеринбургский Кирилл благословил всех молящихся иконой с образом нового святого.

***Священник Александр Адрианов, настоятель Трехсвятительского храма Нижне-Туринского завода Екатеринбургской епархии, был ревностным и достойным пастырем, который много потрудился как законоучитель, храмоздатель, член различных комитетов и обществ.

Осенью 1918 года в связи с убийствами нескольких священнослужителей большинство оставшихся покинули места своего служения. Единственный, кто продолжал служение на своем приходе, совершая все положенные богослужения и проповедуя, был отец Александр Адрианов.

21 ноября отец Александр был арестован прямо в храме во время праздничного богослужения и увезен на станцию Выя, которая находилась недалеко от Нижне-Туринского завода.

25 ноября отец Александр был расстрелян. По свидетельству Шипицына, бывшего красноармейца, участника расстрела, «когда Туринского попа Адрианова вели на расстрел, он твердил "Господи помилуй, Господи помилуй меня грешного!", негромко, так полушепотом». Тело отца Александра было найдено через пять дней, слегка присыпанное снегом, со скрещенными на груди руками.