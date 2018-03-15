Митрополит Онуфрий посетил архиепископа Илария в больнице

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 15 марта посетил в отделении реанимации архиепископа Макаровского Илария.

Как сообщается на сайте Макаровского викариатства УПЦ, Предстоятель узнал о состоянии здоровья архиерея, поблагодарил врачей за заботу и помолился о его выздоровлении.

Вместе с Предстоятелем УПЦ возле кровати больного владыки Илария молился представитель Макаровского викариатства архимандрит Филарет (Егоров), который от имени всех клириков викариатства, родных и близких Макаровского архиерея поблагодарил Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и всех архипастырей и пастырей Украинской Православной Церкви, всем, кто помогает владыке, за духовную и материальную поддержку.