Патриархия Грузии заявила о новой волне дискредитации Грузинской Православной Церкви

Патриархия Грузии заявила о новой волне дискредитации Церкви.

В чрезвычайном заявлении говорится, что за этой кампанией стоят определенные силы, для которых неприемлемы высокий авторитет и рейтинг католикоса-патриарха Илии Второго, сообщает «Православие и Мир».

По мнению Грузинской Патриархии, эти силы хотят использовать церковь в своих политических играх.

«Для них неприемлемо, что Церковь защищает семейные устои, территориальную целостность страны, национальные и традиционные ценности, заботится о правильном воспитании подрастающего поколения. Неприемлемо, что Церковь выступает против объявления нормой образа жизни ЛГБТ, выражает протест против либерализации наркополитики и пропаганды азартных игр», – отмечается в заявлении.

Патриархия Грузии призывает население страны не поддаваться на клевету, провокации и «целенаправленные злодеяния».

В заявлении говорится, что в последнее время Грузинская Церковь постоянно становится объектом критики со стороны политических партий и неправительственных организаций прозападного толка – священнослужителей обвиняют в том, что они пользуются дорогими автомобилями и лоббируют свои бизнес-интересы.