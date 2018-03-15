В Польше на землях Православной Церкви перезахоронят останки советских солдат, найденные при раскопках

Согласие и благословение на торжественное захоронение в приходах праха погибших в годы Второй мировой войны военных дал Предстоятель Польской епархии митрополит Савва.

Об этом сообщает «Православие и Мир» со ссылкой на российские информагенство, по официальным данным, во время освобождения Польши погибли 600 тысяч советских солдат и офицеров.

«Останки бойцов и командиров РККА «обретут приют» на территориях, принадлежащих православным храмам в Польше. Сохранять память о тех, кто отдал жизни за свободы Польши, – наше общее дело», – рассказал советник по международному сотрудничеству «Поискового движения России» Антон Торгашев.

Институт национальной памяти Польши весной 2016 года выступил с предложением снести 500 памятников советским воинам, погибшим за освобождение страны от нацистов.