В Польше на землях Православной Церкви перезахоронят останки советских солдат, найденные при раскопках
14:29, 15 марта 2018Православие
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В Польше останки советских солдат перезахоронят на землях Православной Церкви / pravmir.ru
Согласие и благословение на торжественное захоронение в приходах праха погибших в годы Второй мировой войны военных дал Предстоятель Польской епархии митрополит Савва.
Об этом сообщает «Православие и Мир» со ссылкой на российские информагенство, по официальным данным, во время освобождения Польши погибли 600 тысяч советских солдат и офицеров.
«Останки бойцов и командиров РККА «обретут приют» на территориях, принадлежащих православным храмам в Польше. Сохранять память о тех, кто отдал жизни за свободы Польши, – наше общее дело», – рассказал советник по международному сотрудничеству «Поискового движения России» Антон Торгашев.
Институт национальной памяти Польши весной 2016 года выступил с предложением снести 500 памятников советским воинам, погибшим за освобождение страны от нацистов.
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