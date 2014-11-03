В Покровском женском монастыре Киева отметили день памяти преподобной княгини Александры (Анастасии)

2 ноября, в день памяти преподобной великой княгини Александры (в монашестве Анастасии), Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Никольском соборе Покровского женского монастыря Киева.

Местное почитание преподобной Анастасии Киевской было установлено решением Синода Украинской Православной Церкви от 24 ноября 2009 года (журнал № 64). Память св. Анастасии празднуется в четверг Светлой седмицы и 2 ноября — обретение мощей.

Его Блаженству сослужили митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, епископ Ирпенский Климент и духовенство обители.

По окончании Литургии митрополит Онуфрий прочитал молитву у мощей преподобной Анастасии и благословил настоятельницу обители игумению Калисфению с сестрами, сообщает официальный сайт УПЦ.