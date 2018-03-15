Посол Америки заверил Патриарха Грузии в дальнейшей поддержке страны со стороны США

Посол Соединенных Штатов Америки Ян Келли со своей супругой Франческой провели прощальную встречу с Патриархом Грузии.

Как сообщает «УНИАН-Религии» со ссылкой на сайт Грузинской Православной Церкви, на встрече присутствовали Патриарх Грузии, митрополит Шио (Муджири), епископы и другие священнослужители.

Во время беседы Посол США, отметил, что сотрудничество и партнерские отношения между странами США и Грузией будут оставаться и поддерживаться на таком же высокодуховном уровне.

«Я хочу повторить слова вице-президента Америки, которые он произнес после визита в Грузию: «Соединенные Штаты поддерживают независимость и суверенитет Грузии, мы будем с вами, и это не просто слова». Главная цель поддержки США - поддержать успех Грузии и поддержать Грузию, как независимую страну, которая защищает принцип - сама страна имеет свой собственный путь», - сообщил Посол США.

Также Ян Келли подчеркнул важность демократического и толерантного управления в Грузии.

«Я желаю вам долгой жизни и здоровья продолжать служить в служении христианской веры. Грузия всегда была очень близка и находится в моем сердце. Это особая страна, и грузинский народ особенный, и я считаю, что действительно удивительно, как Грузии удалось сохранить свою самобытность, язык и религию. Церковь была средством, благодаря которому стране удалось выжить в периоды кризисов и завоеваний», - рассказал Ян Келли.

Католикос-Патриарх Илия II выразил свою благодарность за проделанную работу в трудный для страны период.

«Для нас культура Запада и Америки близка к христианству. Мы глубоко ценим ваше прошлое и выражаем удивление тому, как мы сумели и создали такую культуру за столь короткий период времени, такой научно-технический прогресс. Я благодарен вам и американским властям за поддержку Грузии», - сказал Патриарх Илия II.