В Турции восстановят православный монастырь, основанный в III-IV веке

Древний православный монастырь Вазелон близ турецкого Трабзона (византийский Трапезунд) будет восстановлен после того, как он долгие годы находился в заброшенном состоянии, подвергался осквернению и становился объектом для вандалов, разрушавших его старинные постройки.

Как сообщает «Седмица» со ссылкой на турецкое издание «Нurriyet daily news», реставрационный проект для монастыря Вазелон, расположенного в районе города Мачка в провинции Требзон, граничащей с Черным морем, был разработан после того, как это место пришло в состояние полного запустения и не раз становилось жертвой набегов охотников за сокровищами.

Точная дата основания монастыря Вазелон неизвестна, хотя некоторые ученые предполагаю, что он мог возникнуть в промежутке между 270 и 317 гг. Монастырь был восстановлен византийским императором Юстинианом в 565 году и в прошлом неоднократно подвергался ремонтам и реконструкциям.

В последние годы неотложность разработки расширенного проекта реставрации древней обители стала очевидной после того, как кровли построек монастыря рухнули в результате оползня. Кроме того, разрушительно воздействовали на здания монастыря регулярные атаки охотников за сокровищами. На стенах монастырских построек также появилось множество граффити туристов, которые регулярно гравировали свои имена или декларации о любви.

Все эти события привели монастырь в печальное состояние, побуждая власти действовать. Министерство туризма Турции в прошлом году подало заявку на участие в тендерах на проект восстановления. Фонды Евросоюза профинансировали этот проект.

Однако работы, связанные с подготовкой проекта реставрации, все еще продолжаются. Это процесс, который займет еще много времени. Сама реставрация начнется только в 2020 году, сказал мэр Мачки Корей Кочхан. Он подчеркнул, что восстановление обители должно начаться «как можно скорее», и что монастырь «должен быть открыт для туризма».

Монастырь Вазелон в настоящее время, к сожалению, совершенно незащищен. Совет по сохранению культурного наследия объявил «охраняемую зону» в этом районе, но реально охранять монастырь от вандалов и расхитителей очень сложно.

Право собственности на здания монастыря Вазелон, который был зарегистрирован как памятник истории и культуры, сегодня принадлежит Министерству туризма Турции. Но окружающая монастырь территории находится в ведении Министерства лесного хозяйства. Это также создает дополнительные трудности с обеспечением охраны обители.

Константинопольский Патриарх Варфоломей посетил монастырь Вазелон в августе 2011 года. Он вместе со священнослужителями, сопровождавшими его, зажег свечи на святом месте и произнес молитвы.