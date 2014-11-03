Управляющий делами УПЦ: украинский и румынский народы сохраняли самое главное сокровище - православную веру

2 ноября управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Клужский Андрей совершили Литургию в Успенском кафедральном соборе города Клуж-Напока (Румыния), сообщает сайт КДАиС.

Иерархам сослужили клирики кафедрального собора, а также священнослужители, прибывшие в Клуж для участия в международном богословском симпозиуме.

После Евангельского чтения Высокопреосвященнейший митрополит Антоний обратился к молящимся с проповедью.

После отпуста владыка Антоний поблагодарил владыку Андрея за приглашение посетить Клужскую митрополию, в частности, сказав: «Наши народы, украинский и румынский, долгие века хранили православную веру несмотря на всевозможные препятствия.

Самое главное сокровище – веру – наши народы сохраняли даже тогда, когда теряли почти все. У нас не только общая вера, но и общие святые, именно те из них, кто одинаково важен для церковной истории наших народов. Это и свт. Петр Могила, и прп. Паисий Величковский и другие святые.

Учитывая эту нашу общность, особенно прошу братский по вере народ, и лично Вас, владыка Андрей, молится за боголюбивый украинский народ и за мир в Украине».

В завершение митрополит Антоний подарил владыке Андрею панагию. В свою очередь, митрополит Андрей поблагодарил владыку Антония за участие в молитве и подарил икону Господа Иисуса Христа.

Затем священнослужители посетили крипту кафедрального собора, где совершили заупокойную литию у могилы архиепископа Клужского Феофила.

В этот же день управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в сопровождении митрополита Клужского Андрея посетил ряд достопримечательностей г. Клуж-Напока.

Иерархи побывали в Музее Клужской Митрополии, где собраны иконы 17-20 вв., личные вещи выдающихся архиереев и священнослужителей Клужа, предметы богослужебной утвари и прочее.

Затем были посещены Собор Пресвятой Троицы – первый кафедральный собор Клужской епархии, церковь Преображения Господнего, а также Ботанический сад.

После экскурсии архипастыри молились за вечерним богослужением в кафедральном Успенском соборе Клужа.