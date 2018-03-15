Новый женский монастырь появится в Херсонской епархии УПЦ

07:35, 15 марта 2018
Православие
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Свято-Никольский скит Благовещенского женского монастыря / kherson-mon.church.ua

Соответствующее решение принял Священный Синод УПЦ на заседании 14 марта 2018 года под председательством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Новая обитель образована на месте Николаевского скита Благовещенского женского монастыря (поселок Благодатное Скадовского района Херсонской области).

В должности настоятельницы утверждена монахиня Калисфения (Неверова Оксана Богдановна) с возведением в сан игуменьи и возложением наперсного креста по должности.

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