Новый женский монастырь появится в Херсонской епархии УПЦ
07:35, 15 марта 2018Православие
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Свято-Никольский скит Благовещенского женского монастыря / kherson-mon.church.ua
Священный Синод Украинской Православной Церкви благословил образование Николаевского женского монастыря на месте Свято-Николаевского скита в Скадовском районе Херсонской епархии УПЦ.
Соответствующее решение принял Священный Синод УПЦ на заседании 14 марта 2018 года под председательством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Новая обитель образована на месте Николаевского скита Благовещенского женского монастыря (поселок Благодатное Скадовского района Херсонской области).
В должности настоятельницы утверждена монахиня Калисфения (Неверова Оксана Богдановна) с возведением в сан игуменьи и возложением наперсного креста по должности.
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