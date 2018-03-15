Новый женский монастырь появится в Херсонской епархии УПЦ

Священный Синод Украинской Православной Церкви благословил образование Николаевского женского монастыря на месте Свято-Николаевского скита в Скадовском районе Херсонской епархии УПЦ.

Соответствующее решение принял Священный Синод УПЦ на заседании 14 марта 2018 года под председательством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Новая обитель образована на месте Николаевского скита Благовещенского женского монастыря (поселок Благодатное Скадовского района Херсонской области).

В должности настоятельницы утверждена монахиня Калисфения (Неверова Оксана Богдановна) с возведением в сан игуменьи и возложением наперсного креста по должности.