Священник Белоцерковской епархии УПЦ благословил военнослужащих на прохождение службы.

Как сообщает пресс-служба Белоцерковской епархии УПЦ, 12 марта настоятель храма преподобного Илии Муромца при Белоцерковском военном госпитале протоиерей Димитрий Марандюк встретился с военнослужащими зенитно-ракетного дивизиона 72 Отдельной механизированной бригады, которая дислоцируется в г. Белая Церковь.

Перед началом военных учений и несения дальнейшей боевой службы священник произнес молитву, благословил солдат и дал напутственные наставления.