Священник Белоцерковской епархии УПЦ благословил военнослужащих на прохождение службы
06:13, 15 марта 2018Православие
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Священник благословил военнослужащих на прохождение службы / bc-eparchy.org.ua
Священник Белоцерковской епархии УПЦ благословил военнослужащих на прохождение службы.
Как сообщает пресс-служба Белоцерковской епархии УПЦ, 12 марта настоятель храма преподобного Илии Муромца при Белоцерковском военном госпитале протоиерей Димитрий Марандюк встретился с военнослужащими зенитно-ракетного дивизиона 72 Отдельной механизированной бригады, которая дислоцируется в г. Белая Церковь.
Перед началом военных учений и несения дальнейшей боевой службы священник произнес молитву, благословил солдат и дал напутственные наставления.
Зенитно-ракетный дивизион 72 Отдельной механизированной бригады дислоцируется в г. Белая Церковь / bc-eparchy.org.ua
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