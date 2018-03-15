Открыта регистрация на вебинар, посвященный социальной интеграции бездомных.

Вебинар "Социальная и трудовая интеграция людей, оказавшихся на улице в результате трудной жизненной ситуации, социальная поддержка" будет проведен в пятницу, 16 марта, сообщается на сайте Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

На вебинаре будут рассмотрены вопросы комплексного подхода к оказанию помощи бездомным и необходимых условиях для эффективности работы с людьми улицы. Также ведущие вебинара расскажут о новых проектах помощи людям в трудной жизненной ситуации православной службы помощи "Милосердие" - о центре содействия в трудоустройстве и программе индивидуальной реабилитации бездомных.

Ведущие вебинара - руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ирина Мешкова и руководитель проектов помощи бездомным православной службы помощи «Милосердие» (Ангар спасения и Служба помощи бездомным) Роман Скоросов.

Пройти регистрацию на вебинар можно здесь.