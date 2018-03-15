Стартовал прием заявок на конкурс изданий «Просвещение через книгу»

В среду 14 марта начался прием заявок на участие в XIII открытом конкурсе изданий «Просвещение через книгу».

Целью конкурса, организованного по благословению патриарха Кирилла, является «выявить современные издания, соответствующие высоким нравственным идеалам духовного просвещения и патриотического воспитания, а также привлечь общественное внимание к христианским ценностям», сообщает сайт Издательского Совета Русской Православной Церкви.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

лучшее художественное произведение;

лучшая духовно-патриотическая книга;

лучшая духовно-просветительская книга;

лучшая историческая книга;

лучшее учебное издание;

лучшая книга для детей и юношества;

первая авторская книга;

лучшее справочное и краеведческое издание;

лучшее цифровое издание;

лучшая иллюстрированная книга;

лучшее издание по истории Русской Православной Церкви в XX веке и казачеству.

Документы на участие в конкурсе принимаются до 1 сентября 2018 года, а участие в нем могут принять издания, вышедшие в период с 1 августа 2017-го по 1 августа 2018 года.

Подробнее о конкурсе и условиях участия в нем можно узнать здесь.