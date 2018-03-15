Стартовал прием заявок на конкурс изданий «Просвещение через книгу»
В среду 14 марта начался прием заявок на участие в XIII открытом конкурсе изданий «Просвещение через книгу».
Целью конкурса, организованного по благословению патриарха Кирилла, является «выявить современные издания, соответствующие высоким нравственным идеалам духовного просвещения и патриотического воспитания, а также привлечь общественное внимание к христианским ценностям», сообщает сайт Издательского Совета Русской Православной Церкви.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
лучшее художественное произведение;
лучшая духовно-патриотическая книга;
лучшая духовно-просветительская книга;
лучшая историческая книга;
лучшее учебное издание;
лучшая книга для детей и юношества;
первая авторская книга;
лучшее справочное и краеведческое издание;
лучшее цифровое издание;
лучшая иллюстрированная книга;
лучшее издание по истории Русской Православной Церкви в XX веке и казачеству.
Документы на участие в конкурсе принимаются до 1 сентября 2018 года, а участие в нем могут принять издания, вышедшие в период с 1 августа 2017-го по 1 августа 2018 года.
Подробнее о конкурсе и условиях участия в нем можно узнать здесь.