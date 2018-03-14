О поджогах православных храмов - архиепископ Боярский Феодосий (интервью)

В ночь с 9 на 10 марта неизвестные совершили поджог храма в честь Преображения Господня, который находится около Киевского городского противотуберкулезного диспансера № 1 Оболонского района столицы.

Корреспондент Киевской митрополии УПЦ обратился к архиепископу Боярскому Феодосию, управляющему Северным викариатством столицы, в юрисдикции которого находится Преображенский храм, с просьбой прокомментировать случившееся.

– Владыка, это не первый случай в Киеве и в других городах за последнее время. Как Вы думаете, какова причина таких преступлений?

– Думаю, что причина в постоянно нагнетаемой в обществе агрессии в отношении УПЦ со стороны СМИ и радикальных политических сил. Поджоги в Киеве, Одессе, Львове, других городах – одно из звеньев этой агрессии против канонической Церкви в Украине. За такие действия в правовом обществе разжигатели межконфессиональной вражды давно должны бы быть лишены лицензий на вещание или депутатской неприкосновенности и привлечены к криминальной ответственности. Сидели бы за решеткой. Так бы было в любой цивилизованной европейской стране. Есть ведь соответствующая статья в Криминальном кодексе Украины, но на практике всё наоборот. И вот результат: даже сообщения о поджогах храмов теперь уже не в диковинку.

– Были ли до этого угрозы о. Александру или претензии со стороны каких-то политических сил?

– Да, насколько я знаю, в отношении Преображенского храма неоднократно за последние годы поднималась волна агрессии со стороны радикалов. Поступали угрозы в том числе и через социальные сети. В этом отношении и настоятель протоиерей Александр Проченко, и его прихожане – это исповедники веры. Помню, когда по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия я совершал литургию по случаю престольного праздника, то был приятно впечатлён той твердостью в православной вере и верностью Церкви, которую увидел в этой общине.

– Как вы считаете, достаточно ли оперативно и профессионально ведутся следственные действия по таким преступлениям?

– Иногда – да, в большинстве случаев – нет. Вы же понимаете, в условиях какого давления приходится иногда работать следствию, а бывает и суду. Весь мир наблюдал за этим на примере поджога Десятинного монастыря. Если к храмам приезжают некоторые народные депутаты, запугивают, инициируют нападения, и в любом случае, конечные генераторы и заказчики таких преступлений остаются абсолютно безнаказанными. Об этом мы уже говорили выше.

– Символично, что поджог совершен в Великий пост накануне Крестопоклонного воскресенья. О чем это говорит с духовной точки зрения?

– С духовной точки зрения – будем надеяться, что для о. Александра и Преображенской общины за преодоление этого великопостного горя и искушения, которое они переживут достойно, получат от Бога большое утешение и помощь как верные воины Христовы.

– Можно ли говорить, что такие поджоги – одно из звеньев давления на каноническую Украинскую Православную Церковь?

– Безусловно. Ведь не розетка же в храме замкнула. Эти преступления – очевидная агрессивная тенденция со стороны радикальных политических сил.

– Владыка, чтобы Вы сказали этим поджигателям, совершающим такие действия, если бы была такая возможность?

– Если среди них есть люди не просто что-то отрабатывающие, а идейно совершающие такие преступления, то им следовало бы знать следующее: думая, что они это делают на пользу обществу и стране, ради “светлого будущего”, то они сильно заблуждаются. Такими преступлениями они реально разрушают и общество, и страну, и будущее. Пусть посмотрят на своих прототипов – молодых радикальных активистов 20-х годов прошлого века, участвующих в гонениях на Церковь, разрушавших храмы и другие святыни. Делали они то же самое. И что получилось? И где их место сейчас в исторической памяти нашего народа? Поэтому нужно молиться, чтобы Господь вразумил этих людей, а также и тех лиц, которые инициируют и покрывают подобные преступные действия как против Церкви, так и против своего народа.