Патриарх Кирилл рассказал, почему в компьютерный век нельзя игнорировать печатные книги

В эпоху Интернета и быстрых способов получения информации, не стоит забывать о печатной книге – настоящем источнике знаний.

Об этом сказал Патриарх Кирилл 14 марта в День православной книги, сообщает "Фома".

"Я хотел бы призвать всех вас, кто сегодня активно пользуется Интернетом, не забывать о книге, потому что получение знаний из Интернета не требует никаких усилий: вы вводите поисковые слова, нажимаете кнопочку «Enter» и тут же получаете информацию. Как вы ее быстро получили, так чаще всего она вас быстро и покидает", - сказал Патриарх Кирилл.

По сравнению с Интернетом, отметил Предстоятель РПЦ, получение информации из печатной книги – целый процесс, сопровождающийся определенными усилиями, в котором «чем больше усилие, тем сильнее отпечатывается все то, что вы увидели, почувствовали, узнали из книги, в вашем сознании».

"Вот почему ни в коем случае нельзя игнорировать книгу даже в наш компьютерный век", - подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.

Патриарх также отдал должное подвигу первопечатников, в частности русского диакона Ивана Федорова, сравнив появление книгопечатания во второй половине XVI века с явлением Интернета в наши дни.

Как заключил Патриарх, «появление книгопечатания изменило нашу страну, изменило мир так, как его сегодня меняет Интернет».