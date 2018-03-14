Священный Синод УПЦ выразил обеспокоенность вмешательством прокуратуры во внутренние дела Церкви

Священный Синод Украинской Православной Церкви считает открытие уголовного производства в отношении Запорожской епархии УПЦ уголовным преследованием религиозного сообщества, которое содержит признаки политического характера.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в журнале №1 сегодняшнего заседания Священного Синода УПЦ, которое состоялось под председательством Предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре.

Члены Священного Синода выразили беспокойство относительно открытия уголовного производства прокуратурой Запорожской области в отношении Запорожской епархии УПЦ и отметили, что «данное уголовное производство с религиозной подоплекой носит политический характер и имеет целью вмешательство во внутренние дела Украинской Православной Церкви».

В УПЦ считают, что «такими действиями вводится новая схема в виде уголовного преследования религиозной общины за то, что она в своей деятельности руководствуется священными канонами и правилами, согласно которым в Церкви не удовлетворяются потребности лиц из других религиозных сообществ».

На заседании Священного Синода было отмечено, что согласно международному праву, государство не имеет права нарушать автономию религиозного сообщества и любым способом вмешиваться в его внутренние дела.

«Религиозная община самостоятельно определяет порядок и способ осуществления или не осуществления обрядов над лицами из других религиозных общин», - сказано в постановлении Синода УПЦ.

Таким образом, исходя из положений международного права, Синод Украинской Православной Церкви заявил о необходимости закрытия уголовного производства в отношении Запорожской епархии, поскольку оно содержит признаки политического вмешательства в деятельность Церкви.

«Считать, что данное уголовное производство подлежит закрытию, поскольку представители Запорожской епархии Украинской Православной Церкви действовали в соответствии с законодательством Украины и на основании канонов Святой Православной Церкви».

Кроме того, руководящий орган УПЦ обратил внимание на недопустимость искажения официального названия Украинской Православной Церкви, а также на каноны, согласно которым церковные Таинства и обряды могут совершаться исключительно над членами Церкви.

Напомним, что прокуратурой Запорожской области 11.01.2018 года было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) в отношении представителей Запорожской епархии УПЦ и ГО «православный Союз «Радомир».

Основанием для открытия уголовного производства стало то, что «представители Запорожской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями».