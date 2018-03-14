В минской духовной академии открылась выставка, посвященная Библии

19:33, 14 марта 2018
Православие
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/ church.by

На выставке можно увидеть рукописные и факсимильные издания библейских текстов, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

В открытии выставки приняли участие ректор Минской духовной академии архимандрит Сергий (Акимов), первый проректор протоиерей Владимир Долгополов, преподаватели, студенты и сотрудники академии. В числе гостей выставку посетил архимандрит Платон (Игумнов), профессор Московской духовной академии, доктор богословия.

Выставка приурочена ко Дню православной книги / church.by

Заведующий библиотекой Илья Перченко ознакомил присутствующих с представленными экспонатами. На выставке представлено напрестольное Евангелие конца XVI — начала XVII века, факсимильные копии Туровского, Слуцкого, Остромирова, Елизаветградского, Луцкого Евангелий, Острожской Библии. 

Выставка приурочена ко Дню православной книги, который отмечается 14 марта. Экспозиция представлена в читальном зале библиотеки Минской духовной академии и продлится до 23 марта 2018 года.

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