В Дахау совершена панихида по погибшим в концлагере

Управляющий Берлинско-Германской епархией РПЦ архиепископ Подольский Тихон 9 марта посетил бывший концентрационный лагерь Дахау.

В православной часовне Воскресения Христова, расположенной на территории концлагеря, архипастырь совершил панихиду по всем погибшим здесь в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Берлинско-Германской епархии.

Также духовенство посетило полигон Хебертсхаузен, находящийся в двух километрах от Дахау. В период существования концлагеря полигон служил местом массовых казней военнопленных. Всем узникам, «зверски на месте сем убиенным», была пропета «Вечная память».

Храм-часовня Воскресения Христова в Дахау (Германия) был возведен в 1994 году в память о соотечественниках, погибших здесь и других концлагерях Третьего рейха. Сейчас часовня является одним из религиозных памятников наряду с католическим и протестантским храмами на территории бывшего концлагеря.

Первая Божественная литургия в Воскресенском храме-часовне была отслужена 8 сентября 1996 года, с этого дня богослужения там совершаются регулярно. В храме можно увидеть необычную запрестольную икону, на которой изображен Спаситель, выводящий на свободу многочисленных узников из Дахау. Почитаемой храмовой иконой также является образ святителя Николая Сербского (Велимировича), который был узником этого концлагеря с сентября 1944 до февраля 1945 года.