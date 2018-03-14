Журналы заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви от 14 марта (официально, рос.)

У резиденції Предстоятеля УПЦ на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври 14 березня відбулося перше у цьому році засідання Священного Синоду Української Православної Церкви.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Ж У Р Н А Л № 01

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Голови юридичного відділу Української Православної Церкви протоієрея Олександра Бахова про відкриття кримінального провадження Прокуратурою Запорізької області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Довідка:

На сайті прокуратури Запорізької області з’явилась інформація такого змісту «… 11.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) стосовно вчинення окремими представниками Запорізької Єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ-МП), ГО «Союз православний «Радомир» та іншими невстановленими особами умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, що спричинили тяжкі наслідки у вигляді виникнення сутичок та масових заворушень в Запорізькій області та інших регіонах України».

Підставою для відкриття кримінального провадження, на думку прокуратури, стало те, що «представники Запорізької Єпархії Української православної церкви Московського патріархату допускають вибірковий підхід до здійснення релігійних обрядів, надаючи перевагу тим особам, які проходили обряди хрещення саме в УПЦ-МП, чим ображають почуття громадян у зв’язку з їх релігійними переконаннями».

УХВАЛИЛИ:

1. Звернути увагу на неприпустимість викривлення офіційної назви Української Православної Церкви.

2. Висловити занепокоєння та зауважити, що дане кримінальне провадження з релігійним підґрунтям носить політичний характер і має на меті втручання у внутрішні справи Української Православної Церкви.

3. Констатувати, що такими діями запроваджується нова схема у вигляді кримінального переслідування релігійної спільноти за те, що вона в своїй діяльності керується священними канонами та правилами, згідно з якими в Церкві не задовольняються потреби осіб з інших релігійних спільнот.

4. Наголосити, що, відповідно до міжнародного права, держава не має права порушувати автономію релігійної спільноти та у будь-який спосіб втручатись у її внутрішні справи. Релігійна спільнота самостійно визначає порядок та спосіб здійснення або не здійснення обрядів над особами з інших релігійних спільнот.

5. Вважати, що дане кримінальне провадження підлягає закриттю, оскільки представники Запорізької єпархії Української Православної Церкви діяли відповідно до законодавства України та на підставі канонів Святої Православної Церкви.

6. Спираючись на канони Святої Православної Церкви, підтвердити, що церковні Таїнства та обряди можуть звершуватися виключно над членами Церкви.

7. Членство в Церкві отримується шляхом вільного прийняття Таїнства Хрещення.

Ж У Р Н А Л № 02

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про затвердження ескізу пам’ятного знаку «Луганської ікони Божої Матері» Луганської єпархії Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити ескіз пам’ятного знаку «Луганської ікони Божої Матері» Луганської єпархії Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л № 03

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія про затвердження монахині Феодосії (Короп Світлани Миколаївни) на посаді настоятельки жіночого монастиря на честь святої Анастасії Київської Київської єпархії Української Православної Церкви (с. Ковалівка Васильківського району Київської області) з возведенням її в сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити монахиню Феодосію (Короп Світлану Миколаївну) на посаді настоятельки жіночого монастиря на честь святої Анастасії Київської Київської єпархії Української Православної Церкви (с. Ковалівка Васильківського району Київської області) з возведенням її в сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою.

Ж У Р Н А Л № 04

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна про утворення Миколаївського жіночого монастиря Херсонської єпархії Української Православної Церкви на місці Свято-Миколаївського скита Благовіщенського жіночого монастиря (селище Благодатне Скадовського району Херсонської області) та затвердження монахині Калісфенії (Нєвєрової Оксани Богданівни) на посаді настоятельки вказаного монастиря з возведенням її в сан ігуменіта возложенням наперсного хреста за посадою.

УХВАЛИЛИ:

Благословити:

1) утворити Миколаївський жіночий монастир Херсонської єпархії Української Православної Церкви на місці Свято-Миколаївського скита Благовіщенського жіночого монастиря (селище Благодатне Скадовського району Херсонської області).

2) прийняти та зареєструвати Статут Миколаївського жіночого монастиря Херсонської єпархії Української Православної Церкви (селище Благодатне Скадовського району Херсонської області).

3) затвердити монахиню Калісфенію (Нєвєрову Оксану Богданівну) на посаді настоятельки Миколаївського жіночого монастиря Херсонської єпархії Української Православної Церкви (селище Благодатне Скадовського району Херсонської області) з возведенням її в сан ігуменіта возложенням наперсного хреста за посадою.

Ж У Р Н А Л № 05

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Тульчинського і Брацлавського Іоанафана про призначення вікарного єпископа Тульчинської єпархії.

УХВАЛИЛИ:

1. Єпископом Ладижинським, вікарієм Тульчинської єпархії бути архімандриту Сергію (Аніцою Сергію Леонідовичу), клірику Тульчинської єпархії.

2. Місце наречення і хіротонії архімандрита Сергія (Аніцоя) у єпископа залишити на розсуд Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Про що надіслати відповідний Указ.

Ж У Р Н А Л № 06

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Рівненського і Острозького Варфоломія про призначення вікарного єпископа Рівненської єпархії.

УХВАЛИЛИ:

1. Єпископом Дубенським, вікарієм Рівненської єпархії бути архімандриту Пимену (Вояту Павлу Михайловичу), клірику Київської єпархії.

2. Місце наречення і хіротонії архімандрита Пимена (Воята) у єпископа залишити на розсуд Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Про що надіслати відповідний Указ.

+ОНУФРІЙ, МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ

Члени Священного Синоду:

+АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕСЬКИЙ І ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ

+ЛАЗАР, МИТРОПОЛИТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ І КРИМСЬКИЙ

+МАРК, МИТРОПОЛИТ ХУСТСЬКИЙ І ВИНОГРАДІВСЬКИЙ

+ІЛАРІОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦЬКИЙ І МАРІУПОЛЬСЬКИЙ

+ФЕОДОР, МИТРОПОЛИТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ І ГОРОДОЦЬКИЙ

+ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВИШГОРОДСЬКИЙ І ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ

+МИТРОФАН, МИТРОПОЛИТ ЛУГАНСЬКИЙ І АЛЧЕВСЬКИЙ

+ЄФРЕМ, МИТРОПОЛИТ КРИВОРІЗЬКИЙ І НІКОПОЛЬСЬКИЙ

+ФІЛАРЕТ, АРХІЄПИСКОП ЛЬВІВСЬКИЙ І ГАЛИЦЬКИЙ

+ФІЛАРЕТ, АРХІЄПИСКОП НОВОКАХОВСЬКИЙ І ГЕНІЧЕСЬКИЙ

+АНТОНІЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ І БРОВАРСЬКИЙ,

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ УПЦ