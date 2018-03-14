В РПЦ отмечают 42 года со дня архиерейской хиротонии Патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл 14 марта совершил вечерню и литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Сегодня исполнилось 42 года со дня его архиерейской хиротонии, сообщает patriarchia.ru.

14 марта 1976 год архимандрит Кирилл (Гундяев), ректор Ленинградской духовной академии, был рукоположен во епископа Выборгского; богослужение в Троицком соборе Александро-Невской лавры возглавил митрополит Ленинградский Никодим (Ротов).

По окончании богослужения епископ Воскресенский Савва поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной архиерейской хиротонии.

«Благодарю всех вас за молитву в день, когда я вспоминаю свою архиерейскую хиротонию. Благодарю за добрые слова в мой адрес, может быть, не вполне заслуженные. Благодарю Господа за все, что за эти 42 года произошло, – за радости и за скорби, за всю жизнь. Господь каждого из нас ведет по жизненному пути – через радости и скорби, через здоровье и болезни, и всем этим мы обогащаемся. Человек, многое испытавший, многое понимает, и поэтому мы с благодарностью Богу должны воспринимать весь наш жизненный путь, со всеми его поворотами. Еще раз всех вас благодарю за молитву и радуюсь возможности вместе с вами вспомнить важную для меня дату и важное для меня событие жизни. Храни вас Господь!», – сказал Патриарх Кирилл.