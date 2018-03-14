Священный Синод УПЦ отметил недопустимость вмешательства государства во внутренние дела Церкви
Во время очередного заседания 14 марта Священный Синод УПЦ выразил обеспокоенность относительно открытия уголовного производства Прокуратурой Запорожской области, что содержит признаки преследования по религиозному признаку и носит политический характер.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, члены Священного Синода своим решением (Журнал 1) выразить обеспокоенность и отметили, что это уголовное производство с религиозной подоплекой носит политический характер и имеет целью вмешательство во внутренние дела Украинской Православной Церкви. Они констатировали, что такими действиями вводится новая схема в виде уголовного преследования религиозной общины за то, что она в своей деятельности руководствуется священными канонами и правилами, согласно которым в Церкви не удовлетворяются потребности лиц из других религиозных сообществ.
Также было отмечено, что, согласно международному праву, государство не имеет права нарушать автономию религиозного сообщества и любым способом вмешиваться в ее внутренние дела. Религиозная община самостоятельно определяет порядок и способ осуществления или не осуществления обрядов над лицами из других религиозных сообществ.
Синод считает, что данное уголовное производство подлежит закрытию, поскольку представители Запорожской епархии Украинской Православной Церкви действовали в соответствии с законодательством Украины и на основании канонов Святой Православной Церкви.
Опираясь на каноны Святой Православной Церкви, руководящий орган УПЦ подтвердил, что церковные Таинства и обряды могут совершаться исключительно над членами Церкви. А членство в Церкви получаемое путем свободного принятия Таинства Крещения.
Напомним, на сайте прокуратуры Запорожской области появилась информация следующего содержания «... 11.01.2018 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) в отношении совершения отдельными представителями Запорожской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ-МП), ОО «православный Союз «Радомир» и другими неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, повлекшие тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины».
Основанием для открытия уголовного производства, по мнению прокуратуры, стало то, что «представители Запорожской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ-МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями».