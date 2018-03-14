В Болгарии еврейские общины почтили память православных епископов

В Болгарии еврейские общины традиционно посещают и молятся на могилах епископов Болгарской Православной Церкви: экзарха Иосифа и Патриарха Кирилла.

Как сообщается на сайте Болгарской Православной Церкви, гости еврейских общин возложили цветы и венки на могилах митрополита экзарха Стефана и Патриарха Кирилла в главном храме Бочаковского монастыря, а также возле мемориальной доски во дворе обители. Паломников встречал настоятель монастыря архимандрит Самуил, который отметил, что самое важное в человеческой жизни - это исполнение закона Божиего.

В Бачаковском монастыре паломничество, является выражением уважения к защитникам и помощникам в спасении евреев во время Второй мировой войны в Болгарии. Ревность и самоотречение, проявленные митрополитами Софии и Пловдива, а также другими членами Священного Синода, в то время. Евреи, как в Болгарии, так и в Израиле, не забыли об этом, и традиционно из года в год продолжают посещать могилы и выражать свою благодарность.

Представительную группу возглавляли глава еврейской общины Пловдива, господин Светлозар Калев, посол Государства Израиль, госпожа Ири Лилиан, представители организаций болгарских евреев в Израиле, «Эхуд Олай Болгария», «друзья Израиля Болгария Негиев», Посольство Государства Израиль, «Шалом» Болгария, Центральный совет религиозной общины евреев в Болгарии.