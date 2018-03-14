В УПЦ просят о молитвенной поддержке архиепископа Илария

14:01, 14 марта 2018
Православие
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Состояние архиепископа Илария стабильно тяжелое / news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Макаровского викариевства, священнослужители, родные и близкие владыки искренне благодарны всем за святые молитвы и просят усилить их.

Архипастырь попал в больницу несколько дней назад, после инсульта.

Реквизиты для тех, кто желает помочь материально: карта Приватбанка 4149 4391 0639 7064, Шишковский Сергей Степанович (брат владыки Илария).

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