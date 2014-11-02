На земле мы находимся в школе благочестия, где учатся жизни вечной - наместник Киево-Печерской лавры

В Успенской Киево-Печерской лавре 2 ноября Божественную литургию в Великой церкви совершил митрополит Павел - наместник лавры.

После чтения Святого Евангелия митрополит Павел прокомментировал притчу Господню о богаче и Лазаре.

Митрополит подчеркнул, что на земле мы находимся в школе благочестия, где учатся жизни вечной. Но земное пребывание изменчиво и скоротечно. Сегодня веселимся, а завтра может, не поднимемся с кровати. В итоге возвратимся в землю, из которой взяты (см. Быт.3:19). При этом хорошее, которое остаётся с нами в загробной жизни – собственные дела милосердия.

Владыка Павел обратил внимание на последние слова притчи: «Если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Это место было истолковано, как пророчество Иисуса Христа о Своём Воскресении, которое даровало уверовавшим несказанную радость.

Многие ли верят в воскресение? На этот риторический вопрос, митрополит ответил словами Спасителя: "Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство" (Лк.12:32).

Владыка призвал помнить, что если человек не верит в Иисуса Христа, не принимает Его учение, не живёт по Его указаниям, не читает Слово Божие, то он не является настоящим христианином.

Но верим ли мы как следует? Владыка отметил, что, многие изучают богословие по книгам, но, к сожалению, сознательно искажая учение, затем становятся еретиками, или что ещё хуже - ходят в церковь, оставаясь неверующими и сбивают других с истинного пути.

Поэтому Церковь призывает к исповеданию чистой веры, пример которой подал чествуемый в этот день вмч. Артемий. Святой был замечательным гражданином отечества, занимая начальственное положение. Но когда новый император стал призывать его отречься от веры, он остался непоколебимым в служении Царю всех царей Господу. При этом мученик предсказал поражение и смерть нечестивому императору Юлиану Отступнику, который умирая в конце возопил ко Христу: «Ты, Галилиянин, меня победил».

Высокопреосвященный наместник лавры подчеркнул, что от нас Священное Писание требует свидетельствовать о вере перед людьми, которые увидев наши добрые дела прославят Отца нашего Небесного» (см.Мф.5:16).

По материалам сайта Киево-Печерской лавры