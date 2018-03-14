В Херсоне духовенство УПЦ приняло участие в праздновании 74-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Митрополит Иоанн и духовенство Херсонской епархии УПЦ 13 марта приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю 74-й годовщины со дня освобождения Херсона от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт епархии, торжества проходили в Херсонском музыкально-драматическом театре им. П. Кулиша. На мероприятии присутствовали ветераны Второй мировой войны, представители общественности, молодежь.

Владыка Иоанн поздравил всех с днем освобождения Херсона и пожелал благодатной помощи Божией, доброго здоровья и мира нашей многострадальной стране.

В этот же день, по благословению митрополита Иоанна, священнослужители Херсонской епархии УПЦ приняли участие в праздничном митинге и возложении цветов к могиле Неизвестного солдата в парке Славы. В торжествах приняли участие представители местной власти, ветераны войны, молодежь.

На митинге также присутствовал Дмитрий Кириллович Перетяпко – отважный герой, а ныне последний ветеран-участник битвы за Херсон в 1944 году, в адрес которого были сказаны особые слова благодарности.

***Херсон был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 13 марта 1944 года в ходе Березнеговато-Снигиревской операции (6-18 марта 1944) войсками 3-го Украинского фронта.