150 лет со дня рождения преподобномученицы княгини Елисаветы - день, исполненный великими смыслами - Патриарх Кирилл

1 ноября, в день празднования 150-летия со дня рождения преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. По окончании богослужения Предстоятель обратился к верующим со словом.

"Сегодня день, исполненный многими великими смыслами. Сегодня 150 лет со дня рождения великой княгини Елисаветы Феодоровны, которая значительную часть своей жизни была протестанткой, но стала святой Русской Православной Церкви. Наверное, она стала святой не только через страдания последних месяцев и мученическую кончину.

С самого раннего детства, живя в Германии, она по замечательной традиции семьи великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига воспитывалась в христианском духе и одновременно духе любви к страждущим. И поэтому семена доброделания были заложены в ее душу еще там, в ее семье. А затем, когда она приехала в Россию и соприкоснулась со Святой Русью, то восприняла всем сердцем Православие. Будучи послушной дочерью своего отца и зная, что отец, человек глубоко религиозный, привержен своей протестантской традиции, она пишет ему письмо, где говорит о своем очень сильном желании принять Православие.

Если кто-то не читал этого письма, обязательно прочитайте. Там — сочетание кротости, смирения, дочерней покорности с твердым и неумолимым решением соединиться с той верой, которая, по ее словам, сильней всего раскрывает религиозное чувство человека. А затем произошло очень тяжелое для нее событие. Она просила своего отца лишь одно слово телеграммой послать. Отец не послал телеграмму, а написал письмо, в котором не разрешал переход в Православие. И вот тогда, движимая, как она и сказала отцу, своей волей, а не чьим-то давлением, не стечением обстоятельств и не красотой внешнего обряда Православия, в чем упрекал ее отец, а ясным осознанием того, что через Церковь Божию сильнее и легче будет осуществляться и плодоносить ее религиозное чувство, она принимает Православие без согласия отца.

В 1905 году она становится вдовой. И все силы ее души, вся любовь к мужу, к семье трансформируются в ней в любовь к страждущим. И навыки, привитые в семье, и, конечно, новый опыт, к которому она приобщилась здесь, на страждущей русской земле, как до принятия Православия, так особенно и после, вдохновили ее на то, чтобы беззаветно служить страждущим и тем самым осуществлять Евангелие, осуществлять слово Божие...

Она воспринимала слово Божие без всякого покрова. Христос снял с нее этот покров и дал возможность сердцем своим чувствовать боль другого человека и разделять с ним всё, что имела. Мы знаем, что после трагической кончины супруга она всё ― и имение, и связи, и знакомства, и свою личную жизнь ― посвящает тому, чтобы приносить пользу страждущим.

Удивительное совпадение Апостольского чтения, которое попадает на сегодняшний день, с воспоминанием о святой преподобномученице Елисавете Феодоровне. Пусть это совпадение, слова апостола и живой образ Елисаветы Феодоровны, мученицы, исповедницы, которая прославилась силой своей любви к ближним, помогает нам понять, что означает быть христианином, что означает читать и понимать слово Божие, и что означает читать слово Божие, будучи закрытым от этого слова своей неспособностью сердцем принять великие призывы Христа Спасителя к тому, чтобы служить ближним..."

Полный текст проповеди можно прочесть здесь.

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси