В Киево-Печерской лавре архиереи помолились перед началом работы Священного Синода УПЦ
10:52, 14 марта 2018Православие
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Архиереи помолились в Киево-Печерской лавре / news.church.ua
Перед началом заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви 14 марта в Аннозачатьевском храме Киево-Печерской лавры управляющий делами УПЦ митрополит Антоний совершил литургию Преждеосвященных Даров, за которой молились члены Священного Синода, а также представители епископата Украинской Православной Церкви.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, после богослужения архиереи во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием традиционно отправились к могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана, +2014), чтобы почтить память почившего Предстоятеля УПЦ.
Сегодня состоится первое в этом году заседание Священного Синода УПЦ, во время которого будут рассмотрены текущие вопросы жизни Церкви.
Предыдущее заседание состоялось 21 декабря 2017 года.
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