В Киево-Печерской лавре архиереи помолились перед началом работы Священного Синода УПЦ

10:52, 14 марта 2018
Православие
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Архиереи молились в Киево-Печерской лавре / news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, после богослужения архиереи во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием традиционно отправились к могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана, +2014), чтобы почтить память почившего Предстоятеля УПЦ.

Сегодня состоится первое в этом году заседание Священного Синода УПЦ, во время которого будут рассмотрены текущие вопросы жизни Церкви.

Предыдущее заседание состоялось 21 декабря 2017 года.

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