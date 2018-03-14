В Киево-Печерской лавре архиереи помолились перед началом работы Священного Синода УПЦ

Перед началом заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви 14 марта в Аннозачатьевском храме Киево-Печерской лавры управляющий делами УПЦ митрополит Антоний совершил литургию Преждеосвященных Даров, за которой молились члены Священного Синода, а также представители епископата Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, после богослужения архиереи во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием традиционно отправились к могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана, +2014), чтобы почтить память почившего Предстоятеля УПЦ.

Сегодня состоится первое в этом году заседание Священного Синода УПЦ, во время которого будут рассмотрены текущие вопросы жизни Церкви.

Предыдущее заседание состоялось 21 декабря 2017 года.