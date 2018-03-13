В американском городе Сент-Джеймс штата Нью-Йорк освятили новый православный монастырь
23:48, 13 марта 2018Православие
45 0
Митрополит Иларион с братией монастыря / eadiocese.org
В среду, 7 марта, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион нанес архипастырский визит в новое здание монастыря священномученика Дионисия Ареопагита города Сент-Джеймс, штата Нью-Йорк.
Как сообщает официальный сайт Восточно-Американской епархии Русской Православной Церкви, митрополит отслужил молебен и освятил новое здание монастыря.
Монастырь освятил митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион / eadiocese.org
Вместе с игуменом монастыря архим. Максимом (Веймаром) и братией Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви помолился о братии, просив Бога благословить их труды. В ходе беседы он дал монашествующим советы и наставления, необходимые в их молитвенном труде на благо Церкви и всего мира.
Монастырь священномученика Дионисия Ареопагита теперь находится по адресу:
Monastery of St. Dionysios the Areopagite
481 N Country Road
St. James, NY 11780
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter