Элладская Церковь не будет отпевать тех, кто завещал себя кремировать
«Если установлен тот факт, что умерший разрешил кремацию его тела, то Последование Отпевания над ним не совершается. Однако по исследовании вопроса местным архиереем над почившим может быть совершена заупокойная лития», - послание с таким указанием было разослано по всем митрополиям после того, как Священный Синод рассмотрел вопрос о кремации в связи с новым греческим законом, сообщает Рravoslavie.ru со ссылкой на Рrotothema.gr.
Священный Синод рассмотрел новый закон, принятый в Греции, согласно которому, если почивший при жизни не выразил своего желания относительно кремирования тела, то такое решение вправе принимать его супруг/супруга или сожитель, а если таковых нет, то родственники второй и третьей степени.
В связи с этим было сделано и опубликовано Послание Священного Синода. В нем, в частности, говорится:
«Отрицание всего и вся составляет основную тенденцию современного мира, стремящегося к отдалению от Церкви каждого аспекта жизни человека.
Но подход, выраженный в документе, показывает отсутствие уважения к телу человека и заботы о нем приводит к попранию религиозных убеждений усопшего члена Церкви.
Православная Церковь не благословляет кремацию тел своих чад, поскольку они являются храмами Святого Духа, частью человека, сотворенного по образу и подобию Бога, - но наоборот, окружает их заботой с уважением, уважением и любовью к почившему чаду Церкви, а также с верой в общее воскресение.
Также своим Церковь почитает своим долгом уведомить клир и благочестивый народ о тех канонических последствиях, которые несет кремация тел усопших.
- Кремация не согласуется с практикой и преданием Церкви по богословским, каноническим и антропологическим причинам.
- Для того чтобы не впасть в богословское и каноническое заблуждение, необходимо уважение религиозных убеждений и уточнение собственной воли умершего, а не волю его близких.
- Если установлен факт, что умерший разрешил кремацию своего тела, то последование отпевания над ним не совершается.
Однако по исследовании вопроса местным архиереем над почившим может быть совершена заупокойная лития».