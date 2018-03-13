В Измаиле пройдёт традиционный Крестный ход в день Фёдоровской иконы Божией Матери

В день празднования Феодоровской иконы Божией Матери, 27 марта, в Измаиле пройдёт традиционный Крестный ход.

Традиция именно в этот день проводить Крестный ход по улицам города была установлена в 2001 году, когда в Измаил доставили поклонный крест из Соловков, сообщает пресс-служба Одесской епархии.

С утра 27 марта митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавит Божественную литургию в Свято-Покровском кафедральном соборе г. Измаила.

После этого по многолетней традиции состоится Крестный ход с иконой Божией Матери «Феодоровская» от Свято-Покровского собора в Свято-Николаевский мужской монастырь, где у поклонного креста будет совершён молебен о мире и благополучии в Украине. Начало богослужения в 09:00.

Напомним, что в 2001 году в Свято-Николаевский мужской монастырь был доставлен поклонный крест, изготовленный на Соловках, который верующие измаильчане с радостью встретили, пронесли через весь город и установили в Свято-Николаевском монастыре. Тогда же по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела была установлена традиция в день праздника Феодоровской иконы Божией Матери в г. Измаиле совершать торжественные богослужения и Крестный ход по улицам города от Свято-Покровского кафедрального собора в Свято-Николаевский монастырь.

В мероприятии принимают участие духовенство Одесской епархии во главе с Митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом и множество верующих людей со всей епархии.