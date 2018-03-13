В Восточно-Американскую епархию РПЦ прибыла мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»

В пятницу, 9 марта, мироточивая икона Божией Матери "Умягчение злых сердец" прибыла в Нью-Йорк из Москвы. В аэропорту чудотворную икону и ее хранителя встретил секретарь Восточно-Американской епархии, прот. Сергий Лукьянов.

По благословению митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, икона будет пребывать в Восточно-Американской епархии до 11 апреля, сообщается на сайте епархии.

Во время пребывания в Америке икона Божией Матери "Умягчение злых сердец" посетит штаты Нью-Джерси, Мэриленд, Вашингтон, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Огайо, Висконсин.

С расписаним пребывания иконы в Восточно-Американской епархии можно ознакомиться здесь.