В Восточно-Американскую епархию РПЦ прибыла мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»
19:52, 13 марта 2018Православие
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Икона будет пребывать в Америке до 11 апреля / eadiocese.org
В пятницу, 9 марта, мироточивая икона Божией Матери "Умягчение злых сердец" прибыла в Нью-Йорк из Москвы. В аэропорту чудотворную икону и ее хранителя встретил секретарь Восточно-Американской епархии, прот. Сергий Лукьянов.
По благословению митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, икона будет пребывать в Восточно-Американской епархии до 11 апреля, сообщается на сайте епархии.
Во время пребывания в Америке икона Божией Матери "Умягчение злых сердец" посетит штаты Нью-Джерси, Мэриленд, Вашингтон, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Огайо, Висконсин.
С расписаним пребывания иконы в Восточно-Американской епархии можно ознакомиться здесь.
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