В Восточно-Американскую епархию РПЦ прибыла мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»

19:52, 13 марта 2018
Православие
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Икона будет пребывать в Америке до 11 апреля / eadiocese.org

По благословению митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, икона будет пребывать в Восточно-Американской епархии до 11 апреля, сообщается на сайте епархии.

Во время пребывания в Америке икона Божией Матери "Умягчение злых сердец" посетит штаты Нью-Джерси, Мэриленд, Вашингтон, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Огайо, Висконсин.

С расписаним пребывания иконы в Восточно-Американской епархии можно ознакомиться здесь

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