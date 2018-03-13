Митрополит Антоний рассказал о духовном подвиге великомученика митрополита Владимира (Богоявленского)

Священномученик Владимир (Богоявленский) стоит первым в сонме новомученников конца ХХ века и его также называют «первомучеником ХХ века».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сегодня сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на конференции в Киево-Печерской лавре.

"Священномученик Владимир является достойным образцом для подражания, он является молитвенником за Православную Церковь пред престолом Божиим. Память о митрополите Владимире должна быть не только размышлением о его подвиге, но и молитвенным обращением к нему", - об этом сказал Митрополит Антоний.

Архипастырь подчеркнул, что священномученик Владимир с необыкновенным смирением принимал испытания, которые выпадали на его долю.

"Жизненный путь митрополита Владимира (Богоявленского) – это образец самоотверженного служения Церкви и народу Божию. На всех местах своего служения он искренне заботился об оживлении церковной жизни, уделял внимание, прежде всего, наиболее непростым проблемам современности, стремился воспитывать свою паству в духе верности Христу", - рассказал управляющий делами УПЦ.

Как отметил митрополит Антоний, современники видели в священномученике Владимире высочайший моральный авторитет.

"Митрополит Евлогий (Георгиевский), хорошо знавший владыку Владимира, так вспоминал о нем: "Митрополит Владимир был старец чистейшей, прекрасной души. И Наша память о митрополите Владимире (Богоявленском) должна быть не только размышлением о его подвиге, но и молитвенным обращением к нему. Будем просить его ходатайства перед Богом за всех нас, чтобы и мы были достойными свидетелями Христовыми во всех обстоятельствах нашей жизни", - подчеркнул митрополит Антоний.