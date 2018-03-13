Победитель международных соревнований по гиревому спорту рассказал Предстоятелю УПЦ о том, как завоевал первенство в Америке

Студент киевской духовной академии Николай Ткачук после победы на международных соревнованиях по гиревому спорту «Arnold Kettlebell Classic-2018», которые состоялись недавно в городе Колумбус (штат Огайо, США) под патронатом Арнольда Шварценеггера, поблагодарил Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрию за поддержку и молитвы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, встреча состоялась сегодня в резиденции Митрополита в Киево-Печерской лавре.

«Благодаря поддержке Фонда Блаженнейшего, мне удалось поехать на соревнования в Америку. Я пришел поблагодарить его за поддержку, за благословения и молитвы», - сказал Николай Ткачук.

Сегодня Николаю удается совмещеть обучение в Киевских духовной академии и большой спорт. Как отмечает сам спортсмен, именно спорт привел его к Богу, и уже десять лет он ведет духовную жизнь.

«Желание быть в спорте появилось первым. Именно благодаря спорту я и пришел к Богу, ведь, когда ездил на соревнования, просил Божией помощи, и Господь отвечал мне. Сегодня с Божией помощью учусь и в духовной академии, и в Институте физкультуры и спорта прошел аттестацию. Но мечтаю стать священником – у меня такое духовное призвание», - рассказал Николай Ткачук.

Николай уже неоднократно был победителем различных международных соревнований как среди юниоров, так и среди взрослых. По его словам, именно вера дает больше сил преодолевать трудности, и ведет его к победе.

«Во время соревнований мне помогала вера. Я молюсь, всегда перед соревнованиями, беру благословение и всегда получаю поддержку Божию. Поэтому после соревнований стараюсь поблагодарить Бога за это. Когда коллеги по спорту видят, какие я хорошие результаты показываю, это и их тоже мотивирует обращаться к Божией помощи».

По словам Николая, в ближайшее время он планирует продолжать развивать себя как спортсмен, и уже после окончания духовной академии стать на путь священнослужителя.

«Пока еще есть силы, хочу выступать, а когда закончу академию, тогда пойду духовным путем, если Бог благословит. Ведь, совместить большой спорт и священство, наверное, невозможно», - отметил победитель.

Николай Ткачук - двукратный чемпион Европы и восьмикратный чемпион мира.