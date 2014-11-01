Управляющий делами УПЦ посетил в Румынии монастырь Никула

1 ноября управляющий делами УПЦ, ректор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в сопровождении митрополита Клужского Андрея посетил монастырь Никула, сообщает сайт КДАиС .

Гостей встретил игумен обители архимандрит Николай с братией. Сразу по прибытии митрополит Антоний и митрополит Андрей поклонились почитаемому образу Пресвятой Богородицы.

Митрополит Антоний обратился к собравшимся в храме насельникам монастыря и прихожанам с просьбой усилить молитву за Украину.

Владыка ректор передал игумену обители архимандриту Николаю издания Киевских духовных школ для монастырской библиотеки и икону Собора Киево-Печерских святых.

После этого отец Николай провел для украинской делегации экскурсию по древней обители, показал новостроящийся собор в честь Успения Пресвятой Богородицы и дом-музей митрополита Клужского Варфоломея – почитаемого в Румынии и за ее пределами подвижника и духовного писателя.