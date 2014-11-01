В Москве в Марфо-Мариинской обители прошли торжества в честь прмуч. Елисаветы

1 ноября 2014 года, в Димитриевскую родительскую субботу, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в ставропигиальном женском монастыре — Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. В этот день отмечается 150-летие со дня рождения преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, основательницы обители, сообщает Патриархия.ru.

У входа в монастырь Святейшего Владыку встречала настоятельница обители игумения Елисавета (Позднякова) с сестрами. Предстоятель Русской Церкви проследовал в Покровский храм монастыря, где возглавил богослужение.

После сугубой ектении Патриарх Кирилл вознес молитву о мире на Украине.

В связи с Димитриевской родительской субботой была совершена заупокойная ектения «о всех от века усопших».

Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Затем Святейший Владыка посетил музей Марфо-Мариинской обители, где осмотрел экспозицию «Милосердие в истории. Русский вклад. От Крымской войны до Великой», приуроченную к 150-летию со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны и 150-летию подписания Женевской конвенции Красного Креста.