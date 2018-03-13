В Киево-Печерской лавре на конференции изучают духовное наследие священномученика Владимира (Богоявленского)

В Киево-Печерской лавре 13 марта состоялось пленарное заседание ІХ ежегодной студенческой конференции «Студенческая наука в духовной школе».

Как сообщает Центр информации УПЦ, в этом году конференция посвящена 100-летию мученической смерти священномученика Владимира (Богоявленского) митрополита Киевского.

Участие в работе конференции принимают представители духовных школ и светских высших учебных заведений.

В своем приветственном слове к участникам конференции Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о роли мучеников в жизни Церкви, "которые своей кровью оросили нашу землю для процветания Православия".

С докладом "Жизненный путь и мученический подвиг священномученика Владимира (Богоявленского)" выступил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний. Владыка осветил сложный жизненный путь святого. Особое внимание в докладе было уделено научным достижением священномученика во время студенческих лет, а также его архипастырского служения.

Ректор академии епископ Белогородский Сильвестр осветил тему: "Религиозно-этические принципы в литературном наследии свяшенномученика Владимира (Богоявленского)". Владыка рассказал о роли литературной деятельности святого, который "всячески пытался облегчить жизнь простого народа, который под клеймом социального коммунизма потерял связь с Церковью, а поэтому и с Богом".

Характеризуя значение священномученика Владимира, владыка отметил: "Священномученик Владимир - это образец пастыря, который в любое время своей жизни был готов предстать перед Христом. Он достойно прошел свою голгофу и принял венец мученичества".

После перерыва конференция продолжила свою работу на четырех секциях: библейской, богословской, исторической и церковно-практической.