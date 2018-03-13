Молодежный центр при Патриархии Грузии открыл регистрацию на участие в IV фестивале детской книги

Центр духовного и интеллектуального развития молодёжи (ЦДИРМ) при Патриархии Грузии, который находится на территории комплекса кафедрального собора Самеба – Пресвятой Троицы, объявил о регистрации на участие в IV фестивале детской книги.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на axalgazrdoba.ge, авторы могут представить на рассмотрение жюри книги, изданные в 2014-2017 годах.

Заявки принимаются до 12 апреля. 28 апреля пройдёт фестиваль, по окончании которого жюри объявит победителей по следующим номинациям:

1.Лучший сборник сказок.

2.Лучший сборник рассказов для детей.

3. Лучшая познавательная книга.

4. Лучший сборник стихотворений для детей.

5.Лучшая книга для детей по искусству.

6. Лучшие иллюстрации.

7. Классики в детской литературе.

8. Лучшее издательство детской литературы.