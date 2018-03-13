Молодежный центр при Патриархии Грузии открыл регистрацию на участие в IV фестивале детской книги
12:29, 13 марта 2018Православие
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Кафедральный собор Самеба, Тбилиси / advantour.com
Центр духовного и интеллектуального развития молодёжи (ЦДИРМ) при Патриархии Грузии, который находится на территории комплекса кафедрального собора Самеба – Пресвятой Троицы, объявил о регистрации на участие в IV фестивале детской книги.
Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на axalgazrdoba.ge, авторы могут представить на рассмотрение жюри книги, изданные в 2014-2017 годах.
Заявки принимаются до 12 апреля. 28 апреля пройдёт фестиваль, по окончании которого жюри объявит победителей по следующим номинациям:
1.Лучший сборник сказок.
2.Лучший сборник рассказов для детей.
3. Лучшая познавательная книга.
4. Лучший сборник стихотворений для детей.
5.Лучшая книга для детей по искусству.
6. Лучшие иллюстрации.
7. Классики в детской литературе.
8. Лучшее издательство детской литературы.
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