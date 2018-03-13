Верующие Украинской Православной Церкви в Конотопе встретили икону Божией Матери "Страстная".

В третью Крестопоклонную Неделю, 10 марта, в Свято-Вознесенский кафедральный собор города Конотоп прибыла чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Страстная». Об этом сообщает пресс-служба Конотопской епархии УПЦ.

Свое название икона получила из-за изображения двух Ангелов возле Богородицы, которые держат в руках орудия Страстей Христовых.

Многочисленная паства пришла поклониться святыне и помолиться о своих духовных потребностях. Также икону пришло встречать многочисленное духовенство Конотопского благочиния.

Архиепископ Конотопский и Глуховский Роман возглавил Всенощное бдение, на котором был прочитан акафист образу Пресвятой Богородицы «Страстная». Во время Богослужения был вынесен украшенный Крест, к которому с верой прикладывались все присутствующие прихожане, которые также были помазаны Святым елеем. После Богослужения сопровождающий икону рассказал историю образа и ее чудеса, которые по Божьей Милости исцеляли людей.