Представлена бесплатная электронная книга «Страстная седмица: день за днем»

Журнал «Фома» представил свою новую электронную книгу - «Страстная седмица: день за днем».

Книга рассказывает о богослужениях и темах, которые Церковь предлагает для осмысления и поклонения в шесть самых важных дней в году в жизни христианина - Страстной недели, сообщается на сайте журнала.

Книгу можно бесплатно скачать в Книжной Лавке журнала «Фома».