Представлена бесплатная электронная книга «Страстная седмица: день за днем»
03:56, 13 марта 2018Православие
99 0
Книга рассказывает о смысле каждого дня Страстной седмицы / foma.ru
Журнал «Фома» представил свою новую электронную книгу - «Страстная седмица: день за днем».
Книга рассказывает о богослужениях и темах, которые Церковь предлагает для осмысления и поклонения в шесть самых важных дней в году в жизни христианина - Страстной недели, сообщается на сайте журнала.
Книгу можно бесплатно скачать в Книжной Лавке журнала «Фома».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter