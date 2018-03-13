Представлена бесплатная электронная книга «Страстная седмица: день за днем»

03:56, 13 марта 2018
Православие
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/ foma.ru

Книга рассказывает о богослужениях и темах, которые Церковь предлагает для осмысления и поклонения в шесть самых важных дней в году в жизни христианина - Страстной недели, сообщается на сайте журнала.  

Книгу можно бесплатно скачать в Книжной Лавке журнала «Фома».

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