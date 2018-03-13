На Волыни пройдет вечер памяти митрополита Нифонта (Солодухи)

Волынская епархия УПЦ приглашает верующих и духовенство к мероприятиям памяти митрополита Нифонта.

В понедельник, 19 марта, во Дворце культуры Луцка состоится вечер памяти почившего архипастыря Нифонта (Солодухи). Встреча его духовных чад, священников и мирян начнется в 18:00, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

В марте 2018 года исполнится год с тех пор, как перестало биться сердце митрополита Нифонта, который длительный период руководил Волынской епархией УПЦ и непосредственно приобщился к восстановлению духовной жизни региона в 90-е годы.

22 марта, в день, когда год назад владыка отошел к Господу, в Свято-Покровском кафедральном храме состоится Божественная Литургия Преждеосвященных Даров и панихида по митрополиту Нифонту. Молитва начнется в 8:00.

В этот же день, в 6:00, к месту погребения владыки в селе Галина Воля Старовыжевского района отправятся те, кто пожелает посетить могилу своего духовного наставника.

Волынская епархия УПЦ приглашает верующих и священнослужителей почтить память митрополита Нифонта (Солодухи) и помолиться за упокой его души.