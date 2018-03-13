В Запорожье состоится презентация поэмы протоиерея Вячеслава Власенко о святом Вячеславе Чешском
01:59, 13 марта 2018Православие
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В пятницу, 16 марта, в Запорожской областной библиотеке для юношества будет представлена авторская поэма протоиерея Вячеслава Власенко "Житие святого Вячеслава Чешского".
Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии, презентация состоится в рамках празднования Дня православной книги.
Начало мероприятия в 16:30. Вход свободный.
Мероприятие приурочено к празднованию Дню православной книги / hram.zp.ua
Святой благоверный князь Вячеслав Чешский был внуком святой мученицы княгини Людмилы. Святой был злодейски убит в дверях церкви родным братом и его слугами. Тело его было изрублено и брошено без погребения. Позже раскаявшийся братоубийца перенес мощи святого Вячеслава в Прагу, где они были положены в церкви святого Вита, которую создал сам мученик. Память благоверного князя Вячеслава издревле чтится в Русской Православной Церкви.
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