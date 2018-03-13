Волынский церковный хор незрячих отметил свое 15-летие

Хору незрячих собора Всех Святых Земли Волынской исполнилось пятнадцать лет.

Юбилей он отметил пением на Божественной литургии, – сообщает сайт Волынской єпахії УПЦ.

Даже за столь длительный период от своего создания хор незрячих Волынской епархии Украинской Православной Церкви остается единственным таким церковным коллективом, который может полноценно петь за Божественной литургией.

Волынскому хору незрячих пришлось уже выступать во многих местах: один раз – в Почаевской обители, в Киево-Печерской лавре, в кафедральном соборе в Харькове, где чтили чудотворную Озерянскую икону Божьей Матери, в Зимненском и Чарторыйском монастырях, в Троицком храме Симферополя, где хранятся мощи святителя Луки Крымского.

Хору незрячих устроили овацию во время выступления на Всеукраинском фестивале-конкурсе приходских хоров «Пентикостия». Он не один раз был участником благотворительных концертов епархии.

Самым большим своим признанием хористы, которые выступают, не видя нот, считают пение на ранней Литургии в воскресные и праздничные дни в храме Всех Святых Земли Волынской. За пятнадцать лет изменился состав хористов, кто-то уже отошел в вечность. Но неизменным руководителем остается протоиерей Александр Мазурак, настоятель Георгиевского храма Луцка. Хор незрячих начался именно с пастырского служения отца Александра в Волынском областном отделении Украинского общества слепых, где он долгое время был духовником.

Священник рассказывает, что главным было приобщить людей к Господу, чтобы они чувствовали себя полноправными христианами. Ведь незрячему человеку трудно сориентироваться в храме, нужна помощь посторонних. А участие в хоре придает им уверенности, они чувствуют, что находятся к Господу гораздо ближе.

Хор незрячих начался с того, что вместе с духовником хористы выучили несколько колядок, которые исполнили во время благотворительного епархиального концерта.

«И тогда же владыка Нифонт, правящий архиерей, благословил нас петь за Божественной литургией, причем архиерейским чином. Был страх, были сомнения, мы мало были готовы к такому участию в Богослужении, изучили лишь несколько простых ектений, – вспоминает отец Александр. – Но Господь был милостив, незрячие спели хорошо, и с тех пор каждое святое воскресенье они поют в храме».