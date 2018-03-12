В РПЦ назвали "неправильными и ненужными" публичные сомнения в истинности чудес

Руководитель пресс-службы Патриарха Кирилла Александр Волков назвал "неправильными и ненужными" публичные сомнения в истинности чудес. Об этом сообщает российское информагенство.

Ранее СМИ сообщили о том, что во время записи репортажа для одного из израильских телеканалов священник Армянской апостольской церкви Самуил Агоян опроверг чудесное происхождение Благодатного огня. Христиане верят, что он зажигается сам собой перед праздником Пасхи в иерусалимском храме Гроба Господня.

Александр Волков отметил, что это событие очень важно для миллионов верующих, оно поддерживает и укрепляет их в вере, а потому не стоит подвергать его сомнению. Священник напомнил, что "радость схождения Огня" разделяют все православные церкви.

"Ко всему в нашем мире можно отнестись скептически, начать критиковать и находить аргументы против, но вот так выносить в публичную сферу вещи, которые могут смутить миллионы верующих людей, думаю, неправильно и не нужно", – считает пресс-секретарь Патриарха Кирилла.

Чудесное схождение Огня, по его мнению, навсегда останется радостью для миллионов людей. "А частные и странные суждения священнослужителей Армянской церкви пусть остаются на их совести", – заключил Волков.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Каждый год в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня.