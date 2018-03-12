Открыто уголовное производство по факту поджога храма УПЦ на Оболони

Столичные правоохранители открыли уголовное производство по факту поджога храма УПЦ.

Происшествие случилось в Оболонском районе столицы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Киеве.

Пострадавших нет. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к правонарушению.

В дежурную часть 10 марта поступило сообщение о том, что на улице Автозаводской произошло возгорание храма. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных и пожарные.

Полицейские выяснили, что в окно помещения неизвестные бросили пластиковую бутылку с горючим веществом. В результате огнем была повреждена внутренняя отделка храма и часть кровли. Вещественные доказательства с места происшествия направлены на исследование. Причину пожара установит экспертиза.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2. ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 10-ти лет лишения свободы.