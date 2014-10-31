Патриарх Кирилл просит президента Пакистана помиловать христианку, приговоренную к смертной казни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну с просьбой о помиловании пребывающей в заключении и приговоренной к смертной казни христианки Асии Биби. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха.

«Казнь А. Биби не только станет невосполнимой утратой для ее семьи, родных и близких, но и нанесет огромный урон мусульманско-христианскому диалогу, может стать толчком к усилению напряженности между христианами и мусульманами как в Пакистане, так и во всем мире», — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Наша многомиллионная паства присоединяет свой голос к огромному числу людей во всем мире, ратующих за сохранение жизни этой христианки. От имени всех верующих Русской Православной Церкви призываю Вас, господин Президент, помиловать Асию Биби», — сказано в обращении Его Святейшества.