Патриарх Илия II: испытания – крест, дарованный человеку Господом

В трудных условиях вы должны сказать, что Бог – это любовь, и любовь спасет нас.

Об этом Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II заявил во время проповеди по завершении воскресного богослужения 11 марта, сообщает "Грузия Онлайн".

В третье воскресенье Великого поста Православная церковь отмечает праздник Крестопоклонения. По словам Илии Второго, испытания – крест, дарованный человеку Господом.

«Вот, прошли три недели Великого поста. Сегодняшний день называется Неделей Крестопоклонения. Мы еще раз должны задуматься о том, что крест, который мы несем, дарован нам Господом. Но невыносимо сложно, когда человек сам берет на себя крест. В действительности, Господь дает нам крест и крест – это испытание. Если Господь дает крест, тот же Господь дает силу, чтобы нести этот крест. Некоторые люди такие сильные, что несут и крест других. Некоторые люди такие сильные, что несут крест нации, но Господь им помогает, Господь спасает, дает силу», – заявил Патриарх.

Илия II вспомнил период Второй мировой войны и историю женщины, чей супруг и дети были отправлены на войну. Католикос-Патриарх всея Грузии призвал прихожан молиться за нее.

«Я вспоминаю период Второй мировой войны, когда народ очень нуждался. Женщину, у которой была семья, муж и двое детей – мальчик и девочка. Всех троих, и мужчину и детей забрали на войну и мать осталась одна. Она приходила к дому, в котором мы жили, и рассказывала о своем прошлом. Несмотря на печаль, она никогда не переживала из-за нужды. Наоборот, хотела принести другим какое-то удовольствие. Ее имя – Евдокия, и я хочу попросить всех, молиться за Евдокию. У нее никого не осталось. Когда Господь дает испытание, Господь дает силу, Господь дает мудрость. Святой Иоанн Богослов говорит – Господь – это любовь. Вот и в тяжелые времена вы должны говорить, что Господь – это любовь и любовь спасет нас», – отметил Илия Второй.