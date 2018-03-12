На Черниговщине прошло шествие в честь памяти о 5 тысячах сожженных крестьян

В воскресенье, 11 марта, на Черниговщине прошло шествие в честь памяти о 5 тысяч сожженных жителей села Козары.

Шествием памяти от сельского Покровского храма духовенство, жители Козар и гости прошли к обелиску всем погибшим. Здесь состоялся митинг-реквием с возложением цветов к памятнику замученным козарцям, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

По трагически погибшими односельчанами благочинный Носовского округа протоиерей Михаил Гулик вместе с духовенством района отслужил панихиду в Покровской церкви села Козары.

Напомним, 75 лет назад, 11 марта 1943 г. одно из полесских сел Носовщини – Козары – было превращено в пепелище немецким карательным отрядом. Немцы сжигали людей в сельском клубе, в школе, даже в Покровской церкви во время Божественной литургии. В тот день по приказу немецкого коменданта Фридриха Дросте немецкий карательный отряд сжег более 4800 жителей Козар.