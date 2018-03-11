В Киево-Печерской лавре состоялся постриг во чтецы студентов Киевской духовной семинарии (видео)

22:55, 11 марта 2018
Православие
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/ news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, перед началом богослужения Предстоятель возглавил чин хиротесии в чтецы над студентами 4-го класса Киевской духовной семинарии.

Чтец – первый чин православного клира, нижняя степень церковнослужителя. В чтецы посвящает епископ через хиротесию – священнодействие, которое совершается архиерейским благословением и рукоположением в знак утверждения в церковной должности. Обязанностью того, кто принял это служение, является чтение богослужебных текстов и Священного Писания (кроме Евангелия) в храме.

Чтец – первый чин православного клира, ниже степень церковнослужителя / news.church.ua

В древности чтецы не только читали Священное Писание, но и толковали его и переводили на местный язык, что требовало значительной образованности. В чине чтеца начинали свое служение Церкви великие святые отцы: свт. Григорий Богослов, свт. Василий Великий и свт. Иоанн Златоуст.

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