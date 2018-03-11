Финляндская Православная Церковь высказала позицию в отношении эвтаназии

Финляндская Православная Церковь высказала свою позицию в отношении эвтаназии.

Официальное мнение Церкви по этому вопросу опубликовано на сайте Финляндской Православной Церкви.

Парламентский Комитет по социальным вопросам и вопросам здравоохранения запросил официального мнения Финляндской Православной церкви относительно гражданской инициативы о разрешении эвтаназии. Инициатива предполагает разработку Парламентом страны законодательной базы по регулированию вопроса об эвтаназии и разрешению эвтаназии в Финляндии. Инициатива утверждает необходимость альтернативы умирания для людей, невыносимость страданий которых не может облегчить даже хороший паллиативный уход.

Инициатива предусматривает разрешение эвтаназии в Финляндии при соблюдении ряда критериев, когда никакое лечение не способно облегчить страданий умирающего.

Архиерейский собор Церкви 28 февраля высказал свое мнение о категорической недопустимости эвтаназии.

"Финляндская Православная церковь относится однозначно отрицательно к гражданской инициативе относительно вопроса эвтаназии и подготовки его законодательной базы отчасти ввиду одних и тех же аргументов, на которых строится врачебная этика: уважение к человеку и его праву на жизнь. Православная Церковь приравнивает эвтаназию к умышленному убийству, в той мере, в какой она совершается без согласия пациента, и к самоубийству, в случае если она совершается по его просьбе", - сказано в ответе на запрос парламентариев.

В то же время в ФПЦ отметили необходимость организации достойной паллиативной помощи и качественного ухода за неизлечимыми пациентами.

"Православная Церковь считает исключительно важным организацию хорошего ухода за пациентом вплоть до смерти независимо от места и его положения с уважением его убеждений и ценностных воззрений. То, что это не всегда соблюдается в современной Финляндии ещё не может служить достаточным основанием для принятия закона об эвтаназии, но обязывает коммуны/больничные округа организовывать уход на уровне, требуемом законом", - высказала Церковь свою официальную позицию.