В своей воскресной проповеди в Неделю Крестопоклонную, Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о значении креста в жизни христианина.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Когда-то в древности на кресте пригвождали самых лютых разбойников, он был орудием самой позорной смерти. Но в результате спасительного подвига Христа, он стал орудием славной жизни. Крестом побеждается любое зло, которое только существует в мире. Крест - это наша похвала и слава», - подчеркнул Архипастырь.

Предстоятель напомнил, что каждый христианин должен носить крестик у себя на груди.

«Крест освящает человека и охраняет от всякого зла. Очень хорошо делают те люди, которые часто осеняют себя крестным знаменем с молитвой, - продолжил Блаженнейший владыка, - это привлекает благодать Божию и сила Животворящего Креста освящает такого человека еще больше».

По словам митрополита Онуфрия, обычай держать изображение креста в домах и устанавливать его в местах особых событий, также указывает на его исключительное значение в нашей жизни.

Объясняя традицию в середине Великого Поста выносить Святой Животворящий Крест для поклонения, Митрополит Онуфрий назвал его «жезлом помощи и силы».

«Когда путник преодолевает определенный отрезок своего пути, обычно, он устает, у него истощаются силы. И тогда ему вручают посох, с котором он идет дальше. Крест является тем жезлом силы Божьей, которая помогает нам совершать свой постный путь, путь, ведущий человека к Святой Пасхе, к Воскресению Христовому», - заключил Предстоятель.